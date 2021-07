Malta: in quarantena 120 cittadini italiani (Di sabato 10 luglio 2021) A Malta oltre 120 cittadini italiani, perlopiù teenager che non hanno ancora compiuto la maggiore età, si trovano in quarantena. Circa 50 di loro sono positivi al coronavirus, mentre gli altri sono in quarantena perché a rischio contagio dopo essere stati a contatto con delle persone affette dal virus. L’ambasciata italiana, insieme con le autorità Leggi su periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021) Aoltre 120, perlopiù teenager che non hanno ancora compiuto la maggiore età, si trovano in. Circa 50 di loro sono positivi al coronavirus, mentre gli altri sono inperché a rischio contagio dopo essere stati a contatto con delle persone affette dal virus. L’ambasciata italiana, insieme con le autorità

Advertising

Corriere : Bloccati in quarantena a Malta 70 ragazzini italiani. Chiuse le scuole di inglese, s... - fattoquotidiano : Malta, oltre 120 gli italiani in quarantena. Circa 50 positivi, pochi maggiorenni. Ambasciata li raduna in un Covid… - TgLa7 : Malta: almeno 120 gli italiani in quarantena sull'isola Circa 50 quelli contagiati, gli altri hanno avuto contatti - emanuelmme1 : RT @ultimenotizie: Le comitive di teenager che sono andati a #Malta sono ritenuti responsabili di almeno 9 focolai individuati sull'isola.… - Fiorells69 : RT @HuffPostItalia: Malta, 130 italiani in quarantena -