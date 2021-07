Luis Alberto-Lazio | la Juventus si insinua nella trattativa? Le ultime

(Di sabato 10 luglio 2021) Polverone in casaper l’assenza di? Ecco la posizione dellain merito a questa vicendain rotta con la? I fatti dicono che il centrocampista spagnolo non si è presentato al raduno della squadra di Maurizio Sarri e lo stesso allenatore ne ha parlato in conferenza stampa. L’esperto di mercato, Luca Marchetti, ha fatto il punto della situazione a Sky Sport. «Al momento non ci risulta che c’entri lain questa assenza di. Certo che la rottura c’è stata ...

Advertising

OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Luis Alberto? Non ha risposto ad una convocazione, è un problema societario. Dal punto di vista morale st… - Gazzetta_it : Lazio-Luis Alberto massima tensione. Il rischio rottura ora è concreto - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Luis Alberto è un calciatore che deve esprimere le sue qualità negli ultimi metri di campo, lo vedo più i… - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Scontro Lazio-Luis Alberto: lo spagnolo non ha intenzione di presentarsi al ritiro -… - 17Aquilotti17 : senza dubbio. Anche Lotito le fa un regalo… È Luis Alberto??? -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Alberto

Il Milan continua a lavorare per trovare il sostituto di Hakan Calhanoglu: obiettivodella Lazio Il Milan continua a lavorare per trovare il sostituto di Hakan Calhanoglu, passato all'Inter, in questa sessione di calciomercato. Tanti i nomi seguiti dalla dirigenza ...1 Maurizio Sarri si è presentato ai tifosi della Lazio in conferenza, trattando subito temi difficili come la questione. Un'altra presentazione però, la propone il blogger Giuseppe Albano , ricordando come l'allenatore toscano ha incantato tutti nella sua esperienza al Napoli, e non solo. La sua analisi ...Sport - La Lazio e Sarri aspettano che si palesi per avere chiarimenti. Il giocatore dovrebbe rientrare a Roma tra il 14 e il 15 luglio con un volo privato da Siviglia, anche se il suo manager sono ...AURONZO - La Lazio torna ad allenarsi nel Cadore e con essa torna anche il telegiornale de Lalaziosiamonoi.it. Tutti i giorni in cui ci saranno allenamenti alla sera troverai l'appuntamento con ...