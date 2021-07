La Champions con l'Udinese, portiere per una notte e... Cosa fa oggi Di Michele? (Di sabato 10 luglio 2021) In questa rubrica raccontiamo le seconde vite dei calciatori. La puntata di oggi è dedicata all'ex attaccante David Di Michele Leggi su video.gazzetta (Di sabato 10 luglio 2021) In questa rubrica raccontiamo le seconde vite dei calciatori. La puntata diè dedicata all'ex attaccante David Di

Advertising

AntoVitiello : #Calabria a MilanTV: 'Il #Milan è la mia seconda pelle. Non vedo l'ora di giocare la #Champions a #SanSiro con i ti… - GoalItalia : Il miracolo Sampdoria, la Champions con la Juve, i successi al Chelsea: un carriera da vincente ?? Luca #Vialli ogg… - forumJuventus : GdS: 'Allegri ricomincia da dove aveva lasciato: da quell’eliminazione ai quarti di Champions. Innesto in regia. Co… - velosodiego : Dimenticavo 7 Chambions masibsono messi a 90 con Ceferin. Il Milan Conta in Europa. Certo che conta l ottava Champi… - cactus0513 : @marco_rogerio_ @GiAdUzZoLa90 E se credete che arrivi Locatelli, toglietevelo dalla testa che è meglio. Preparatevi… -