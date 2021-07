Inizio scuola 2021, tavolo di coordinamento territoriale per i trasporti. Lezioni e orari di lavoro di docenti e Ata modulabili. Emendamento Decreto Sostegni bis (Di sabato 10 luglio 2021) Si avvicina il nuovo anno scolastico e il governo è al lavoro per permettere un rientro in classe in piena sicurezza. Come già accaduto precedentemente, l'esecutivo istituisce un tavolo di coordinamento per la defInizione delle misure per quanto riguarda i trasporti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 luglio 2021) Si avvicina il nuovo anno scolastico e il governo è alper permettere un rientro in classe in piena sicurezza. Come già accaduto precedentemente, l'esecutivo istituisce undiper la defne delle misure per quanto riguarda i. L'articolo .

