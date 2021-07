“In caso di nuova ondata COVID evitare Didattica a distanza”, l’appello di Gavosto (Fondazione Agnelli). “Fare la videolezione per sei ore non è un buon metodo” (Di sabato 10 luglio 2021) “Dobbiamo Fare di tutto perché in caso di ennesima ondata del COVID si eviti a settembre di ricorrere ancora una volta alla Didattica a distanza. Lo dice Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, alla luce dei risultati sconfortanti della ricerca La DaD nell’anno scolastico 2020-21: una fotografia. Il punto di vista di studenti, docenti e dirigenti, realizzata insieme al Centro Studi Crenos e al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Cagliari”. Dopo il lungo lockdown della primavera 2020, prosegue ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 luglio 2021) “Dobbiamodi tutto perché indi ennesimadelsi eviti a settembre di ricorrere ancora una volta alla. Lo dice Andrea, direttore della, alla luce dei risultati sconfortanti della ricerca La DaD nell’anno scolastico 2020-21: una fotografia. Il punto di vista di studenti, docenti e dirigenti, realizzata insieme al Centro Studi Crenos e al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università di Cagliari”. Dopo il lungo lockdown della primavera 2020, prosegue ...

