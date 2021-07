Europei, Gravina: “Pensare a arbitraggio a sfavore distoglie attenzione” (Di sabato 10 luglio 2021) Il presidente federale all’arrivo a Londra smorza le polemiche sull’arbitraggio: "Italia-Inghilterra sarà una straordinaria festa di sport" Leggi su itasportpress (Di sabato 10 luglio 2021) Il presidente federale all’arrivo a Londra smorza le polemiche sull’: "Italia-Inghilterra sarà una straordinaria festa di sport"

Advertising

milansette : Europei, Gravina: 'Le polemiche arbitrali non ci fanno onore' #acmilan #rossoneri - NunzioTweet : RT @SkySport: Italia, Gravina ai tifosi: 'Entusiasmo per gli #Azzurri da vivere in sicurezza' #SkyEuro2020 #ItaliaInghilterra #Euro2020 #Gr… - SkySport : Italia, Gravina ai tifosi: 'Entusiasmo per gli #Azzurri da vivere in sicurezza' #SkyEuro2020 #ItaliaInghilterra… - andreastoolbox : Italia, Gravina ai tifosi: 'Entusiasmo per gli Azzurri da vivere in sicurezza' | Sky Sport - sportli26181512 : Italia, Gravina ai tifosi: 'Entusiasmo per gli Azzurri da vivere in sicurezza': A guidare la delegazione italiana a… -