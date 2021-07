Cyberattacchi, il report: in Italia sotto attacco il 24% delle strutture sanitarie (Di sabato 10 luglio 2021) All’inizio c’è stato l’effetto sorpresa. Nonostante gli attacchi informatici agli ospedali non fossero una novità, l’inizio della pandemia ha fatto registrare una impennata clamorosa di Cyberattacchi anche alle strutture sanitarie. Nei primi mesi dell’emergenza la società Kaspersky aveva rilevato in tutto il mondo un aumento del 30.000% di casi di phishing, siti web dannosi e malware. Oggi, alle minacce, si aggiunge soprattutto la consapevolezza. È quanto emerge da uno studio della società Sham in collaborazione con l’Università di Torino. In Italia sei strutture su dieci tra quelle interpellate, nel ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 10 luglio 2021) All’inizio c’è stato l’effetto sorpresa. Nonostante gli attacchi informatici agli ospedali non fossero una novità, l’inizio della pandemia ha fatto registrare una impennata clamorosa dianche alle. Nei primi mesi dell’emergenza la società Kaspersky aveva rilevato in tutto il mondo un aumento del 30.000% di casi di phishing, siti web dannosi e malware. Oggi, alle minacce, si aggiunge soprattutto la consapevolezza. È quanto emerge da uno studio della società Sham in collaborazione con l’Università di Torino. Inseisu dieci tra quelle interpellate, nel ...

