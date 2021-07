Covid, oggi 1400 casi e 12 morti. Ricoveri ancora in calo (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 1.400 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 1.390 di ieri, ma soprattutto i 932 di sabato scorso, a conferma di un trend ormai chiaro di aumento settimanale. Con 208.419 tamponi, 12 mila in più: il tasso di positività rimane stabile allo 0,7%. I decessi sono 12 (ieri 25), per un totale di 127.768 vittime dall’inizio dell’epidemia. ancora in calo i numeri dei Ricoveri, che non risentono della risalita dei contagi iniziata una settimana fa. Le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -11) con 6 ingressi del giorno (2 in Lombardia, 2 nel Lazio e 2 in Toscana), e scendono a 161, mentre ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 10 luglio 2021) Sono 1.400 i nuoviin Italia nelle ultime 24 ore, contro i 1.390 di ieri, ma soprattutto i 932 di sabato scorso, a conferma di un trend ormai chiaro di aumento settimanale. Con 208.419 tamponi, 12 mila in più: il tasso di positività rimane stabile allo 0,7%. I decessi sono 12 (ieri 25), per un totale di 127.768 vittime dall’inizio dell’epidemia.ini numeri dei, che non risentono della risalita dei contagi iniziata una settimana fa. Le terapie intensive sono 8 in meno (ieri -11) con 6 ingressi del giorno (2 in Lombardia, 2 nel Lazio e 2 in Toscana), e scendono a 161, mentre ...

