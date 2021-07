Borgo Santo Pietro | Siena | clausura dorata per ribilanciare l’anima

Leggi su amica

(Di sabato 10 luglio 2021) IN POCHE PEDALATE si raggiungono l’abbazia gotica di San Galgano e l’eremo di Montesiepi, dove è custodita la leggendaria Spada nella Roccia. In mezz’ora di macchina, si può ammirare la Torre del Mangia che domina dai suoi 88 metri d’altezza piazza del Campo e tutta. E bastano 45 minuti per rivedere il mare e imbarcarsi per l’Isola d’Elba. Ma, una volta varcata la soglia di, è più facile che si decida di non uscirne più. Il rischio è alto, perché i trecento ettari di campagna toscana, che ospitano la tenuta creata da Jeanette e Claus Thottrup nel corso degli ultimi 20 anni, nascondono un piccolo ...