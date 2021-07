(Di sabato 10 luglio 2021) Marcoper la, parola di Francesco. In un’intervista a Crash.net, “Pecco” elogia il pilota riminese, sostenendo che la sua stagione in Moto2 sia migliore di quanto non dicano i risultati. Il “Bez” è al suo terzo anno nella classe media, e le voci di mercato lo danno per favorito per uno dei due posti disponibili nella nuova divisione VR46 nella classe regina, che schiererà delle Ducati. In alternativa, Marco potrebbe finire sulla Yamaha Petronas, nel caso Valentino Rossi dovesse decidere di continuare a correre con il team di sua proprietà. Perché, secondo, ...

Advertising

sowmyasofia : Bagnaia: “Bezzecchi è pronto per la MotoGP” -

Ultime Notizie dalla rete : Bagnaia Bezzecchi

Periodico Daily - Notizie

Per loro vale più o meno lo stesso discorso già effettuato per. Sicuramente sono in lotta per chiudere sul podio il Mondiale della rispettiva classe, ma una loro concreta ......Pecco(109 punti) terzo in MotoGP (primo Quartararo 156 punti, secondo Zarco 122 punti: mai due piloti francesi avevano guidato fin ora la classifica della classe regina), con Marco...Truppa italiana lontana dal vertice in Moto2. Spiccano solo Bezzecchi e Di Giannantonio, a podio in 5 GP su 9. Ma il distacco è ...Per loro vale più o meno lo stesso discorso già effettuato per Bagnaia e Bezzecchi. Sicuramente sono in lotta per chiudere sul podio il Mondiale della rispettiva classe, ma una loro concreta ...