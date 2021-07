UK: import extra-UE ancora più elevato, ma gap con UE sta diminuendo (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Le importazioni mensili di beni da paesi extra UE nel Regno Unito, esclusi i metalli preziosi, continuano a essere superiori a quelle provenienti dall’Unione europea per il quinto mese consecutivo, ma il divario si sta riducendo. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS) britannico, i cui dati mostrano che i flussi commerciali del Regno Unito stanno progressivamente tornano alla situazione precedente lo shock provocato dall’attuazione della Brexit il primo gennaio 2021. Le importazioni di merci da Paesi non UE sono state pari a 19,362 miliardi di sterline a maggio, mentre le importazioni dal Vecchio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Leazioni mensili di beni da paesiUE nel Regno Unito, esclusi i metalli preziosi, continuano a essere superiori a quelle provenienti dall’Unione europea per il quinto mese consecutivo, ma il divario si sta riducendo. Lo rileva l’Office for National Statistics (ONS) britannico, i cui dati mostrano che i flussi commerciali del Regno Unito stanno progressivamente tornano alla situazione precedente lo shock provocato dall’attuazione della Brexit il primo gennaio 2021. Leazioni di merci da Paesi non UE sono state pari a 19,362 miliardi di sterline a maggio, mentre leazioni dal Vecchio ...

