Terza dose Pfizer, Guido Rasi: "Non ha senso programmarla da adesso" (Di venerdì 9 luglio 2021) Una Terza dose di vaccino Pfizer contro il Covid-19? “Va bene per farsi trovare preparati in caso di necessità, ma nulla di più. Avrebbe decisamente più senso se fossimo di fronte a varianti che non rispondono agli attuali vaccini. La Terza dose può esser vista come un esercizio di preparazione per il futuro, ma non ha nessun senso concreto programmarla da adesso”. Così Guido Rasi, ex direttore esecutivo Ema e direttore scientifico Consulcesi, oltre che consulente del commissario Figliuolo, ha commentato ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 luglio 2021) Unadi vaccinocontro il Covid-19? “Va bene per farsi trovare preparati in caso di necessità, ma nulla di più. Avrebbe decisamente piùse fossimo di fronte a varianti che non rispondono agli attuali vaccini. Lapuò esser vista come un esercizio di preparazione per il futuro, ma non ha nessunconcretoda”. Così, ex direttore esecutivo Ema e direttore scientifico Consulcesi, oltre che consulente del commissario Figliuolo, ha commentato ...

