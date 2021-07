Temptation Island, Valentina confessa: “Mi stava annientando” (Di venerdì 9 luglio 2021) La coppia composta da Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti è uscita separatamente dopo la seconda puntata di Temptation Island. Adesso la donna si è raccontata in una lunga intervista nella quale ha parlato della sua travolgente storia d’amore con Tommaso. Valentina Nulli Augusti aveva deciso di partecipare a Temptation Island con il suo fidanzato per provare a mitigare la sua gelosia. Purtroppo il giovane Eletti durante il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 9 luglio 2021) La coppia composta daNulli Augusti e Tommaso Eletti è uscita separatamente dopo la seconda puntata di. Adesso la donna si è raccontata in una lunga intervista nella quale ha parlato della sua travolgente storia d’amore con Tommaso.Nulli Augusti aveva deciso di partecipare acon il suo fidanzato per provare a mitigare la sua gelosia. Purtroppo il giovane Eletti durante il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

voglioungelatoo : quando non sai che fare in estate e passi il tuo tempo guardando le réaction su YouTube di temptation Island : - livingbychanel : Comunque se guardate Temptation Island scrivetelo direttamente nella bio che evito di intrattenere discorsi con voi, grazie - HarmonyHalliwel : TEMPTATION ISLAND 2021: PRIMO TRADIMENTO (PUNTATA 2) (CON MATTEO DIAMANT... - chefatica_ : ogni volta che scrivete “questo momento mi ha formatx” mi viene in mente quella tipa a temptation island anni fa ch… - infoitcultura : Temptation Island: Valentina e Tommaso si sono lasciati davvero? L’indiscrezione -