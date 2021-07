Temptation Island | Stefano su Manuela | “È una storia malata | lei è una bambina insicura e rifatta”

(Di venerdì 9 luglio 2021) Colpi di scena nella seconda puntata diNel secondo appuntamento diandato in onda lunedì sera su Canale 5, i telespettatori hanno assistito al falò di confronto della coppia formata da Tommaso e Valentina. La coppia è uscita separata dal reality show delle tentazioni. Ma i colpi di scena non sono L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

GiuseppeporroIt : Temptation Island, Valentina lancia una stoccata alla single Giulia Cerini #Temptationisland - MediasetPlay : Ste rimane veramente molto toccato dalle parole di Claudia...rivedi su Mediaset Infinity tutti i momenti della scor… - demnelle : Locatelli a uomini e donne e Bernardeschi a Temptation Island change my mind - tempoweb : Squalifica in vista, il video di Claudia fa infuriare Ste. A #TemptationIsland si scatena il panico #9luglio #tv… - glooit : Temptation Island, Tommaso Eletti spiega perché ha tradito Valentina Nulli Agosti leggi su Gloo… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Cosa succederà a2021 secondo le anticipazioni della terza puntata in onda lunedì 12 luglio su Canale 5 ? Quali sorprese ci attendono? Si vocifera di una coppia pronta ad essere squalificata dopo la ...La serata sarà presentata da Chiara Esposito, 'professoressa' del game show di Rai Uno 'L'Eredità' e volto die da Antonello Consiglio. In passerella ci saranno 30 Miss. Alla ...I due si sono lasciati durante il programma Temptation Island Vip a causa della conoscenza di Alessandra con il nuovo tronista di Uomini e Donne, Andrea Cerioli: “Se vedessi in lei dei ...A pochi giorni dalla terza puntata di Temptation Island 2021, prevista per lunedì 12 luglio, sul web si vocifera su una presunta squalifica ai ...