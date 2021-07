Tanti auguri, Gianluca Vialli! “Io e Roberto lo stesso sogno” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Sapevo che sarebbe stata la mia ultima partita in blucerchiato – in riferimento alla Coppa dei Campioni 1992, ndr – quindi c’era, dal punto di vista emozionale, un doppio carico. Anche Roberto Mancini era molto deluso e nello spogliatoio, quando tutti se n’erano andati, abbiamo cominciato a piangere. Boskov entrò e ci disse: ‘Uomini non piangono, quando perdono partita’. Ma io non ci ho mai trovato niente di cui vergognarsi”. Gianluca Vialli sa che nelle lacrime di un uomo non c’è vergogna; se poi c’è di mezzo il calcio e lo si è giocato per una vita, come si può non lasciarsi andare? Come si può pensare che un ciclo vincente ed emozionante giunto al ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 luglio 2021) “Sapevo che sarebbe stata la mia ultima partita in blucerchiato – in riferimento alla Coppa dei Campioni 1992, ndr – quindi c’era, dal punto di vista emozionale, un doppio carico. AncheMancini era molto deluso e nello spogliatoio, quando tutti se n’erano andati, abbiamo cominciato a piangere. Boskov entrò e ci disse: ‘Uomini non piangono, quando perdono partita’. Ma io non ci ho mai trovato niente di cui vergognarsi”.Vialli sa che nelle lacrime di un uomo non c’è vergogna; se poi c’è di mezzo il calcio e lo si è giocato per una vita, come si può non lasciarsi andare? Come si può pensare che un ciclo vincente ed emozionante giunto al ...

