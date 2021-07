Sarri: “Luis Alberto è un problema, dovremo parlare. Felipe Anderson ha grandi potenzialità” (Di venerdì 9 luglio 2021) Maurizio Sarri si è presentato alla Lazio nella conferenza stampa di oggi alle 12. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: Che mi dice dell’assenza di Luis Alberto?“Non ha risposto a una convocazione, quindi è un problema dal punto di vista gestionale per la società. Sto aspettando che arrivi per parlare con me e i compagni per convincermi di quello che ha fatto. Se lo fa, il problema morale svanisce”. Luis Alberto può giocare anche alla Jorginho?“Non ce lo vedo, è bravo quando porta palla e salta gli avversari. Lo vorrei utilizzare come Hamsik a Napoli: ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 9 luglio 2021) Mauriziosi è presentato alla Lazio nella conferenza stampa di oggi alle 12. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: Che mi dice dell’assenza di?“Non ha risposto a una convocazione, quindi è undal punto di vista gestionale per la società. Sto aspettando che arrivi percon me e i compagni per convincermi di quello che ha fatto. Se lo fa, ilmorale svanisce”.può giocare anche alla Jorginho?“Non ce lo vedo, è bravo quando porta palla e salta gli avversari. Lo vorrei utilizzare come Hamsik a Napoli: ...

