Omofobia: domani FdI a Milano contro ddl Zan, presente candidato Bernardo (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - "domani Fratelli d'Italia darà vita a Milano ad una maratona oratoria per ribadire che siamo e siamo sempre stati contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione, ma contemporaneamente crediamo che il ddl Zan non sia la soluzione. Alle 11.30, sarà con noi il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo". Così Stefano Maullu, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a Milano, sulla maratona oratoria organizzata da FdI per domani, sabato 10 luglio, in piazza San Babila a Milano. A partire dalle ore ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021), 9 lug. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia darà vita aad una maratona oratoria per ribadire che siamo e siamo sempre statiqualsiasi forma di violenza e discriminazione, ma contemporaneamente crediamo che il ddl Zan non sia la soluzione. Alle 11.30, sarà con noi ilsindaco del centrodestra Luca". Così Stefano Maullu, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia a, sulla maratona oratoria organizzata da FdI per, sabato 10 luglio, in piazza San Babila a. A partire dalle ore ...

