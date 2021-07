Leggi su cityroma

(Di venerdì 9 luglio 2021) Unanon c’era, ma l’altra è prescritta. Il reato dito e una riqualificazione del reato in traffico di influenze con la pena da rideterminare. A sintetizzarla così la decisa dellasulla posizione di Giannila cui posizione fu stralciata dal mare magnum del processo Mafia Capitale/diappare molto meno favorevole per l’ex sindaco di Roma a cui arrivano felicitazioni da un imputato eccellente di quel processo come Salvatore Buzzi, l’ex ras delle cooperative condannato a 12 anni e 10 mesi perché caduta ...