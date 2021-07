Michael Schumacher, clamoroso retroscena: così cambia tutto (Di venerdì 9 luglio 2021) Norbert Haug, all’epoca capo di Mercede Sport, ha raccontato un retroscena su Michael Schumacher che avrebbe cambiato tutto. Michael Schumacher (GettyImages)La storia di Michael Schumacher parte prima dalla Jordan per poi passare alla Benetton gestita da Flavio Briatore. Lì vincerà due titoli mondiali consecutivi per poi fare il grande salto in uno dei top team di questo sport: La Ferrari. La missione era ardua dato le precedenti stagioni molto sottotono del cavallino di Maranello. Il suo passaggio nel 1996, lo portò ... Leggi su chenews (Di venerdì 9 luglio 2021) Norbert Haug, all’epoca capo di Mercede Sport, ha raccontato unsuche avrebbeto(GettyImages)La storia diparte prima dalla Jordan per poi passare alla Benetton gestita da Flavio Briatore. Lì vincerà due titoli mondiali consecutivi per poi fare il grande salto in uno dei top team di questo sport: La Ferrari. La missione era ardua dato le precedenti stagioni molto sottotono del cavallino di Maranello. Il suo passaggio nel 1996, lo portò ...

