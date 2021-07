Matteo Berrettini nella storia: in finale a Wimbledon, è il primo italiano in 134 edizioni (video) (Di venerdì 9 luglio 2021) Wimbledon chiama Wembley. Sarà una domenica storica per lo sport italiano, tutta incentrata in pochi chilometri. Tra Londra e il sobborgo della Capitale britannica. Con la vittoria di oggi, Matteo Berrettini entra nella storia del tennis italiano diventando il primo azzurro a raggiungere la finale a Wimbledon. Matteo Berrettini, 25 anni, riscrive la storia del tennis italiano Il tennista romano è il primo finalista di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 9 luglio 2021)chiama Wembley. Sarà una domenica storica per lo sport, tutta incentrata in pochi chilometri. Tra Londra e il sobborgo della Capitale britannica. Con la vittoria di oggi,entradel tennisdiventando ilazzurro a raggiungere la, 25 anni, riscrive ladel tennisIl tennista romano è ilfinalista di ...

Advertising

robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A WIMBLEDON ???? Questa è la faccia del primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon, si chi… - ElisaGrande2 : Berrettini-Hurkacz 6-3, 6-0, 6-7, 6-4: azzurro in finale a Wimbledon | Sky Sport #l’Italia che piace!#grande Matteo… - AriBosr : RT @robymancio: Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? -