Matteo Berrettini fa la storia: è il primo italiano a raggiungere la finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) Storico. Per la prima volta un italiano raggiunge la finale del torneo di Wimbledon, uno dei più importanti e prestigiosi del mondo del tennis. A compiere l’impresa è Matteo Berrettini: il 25enne romano ha battuto oggi in semifinale il polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 14 del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-0 6-7 6-4. In finale, sul campo centrale del torneo londinese, Berrettini se la vedrà con il vincente della sfida tra Djokovic e Shapovalov. Sarà una domenica storica per lo sport azzurro, con Berrettini a ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 luglio 2021) Storico. Per la prima volta unraggiunge ladel torneo di, uno dei più importanti e prestigiosi del mondo del tennis. A compiere l’impresa è: il 25enne romano ha battuto oggi in semiil polacco Hubert Hurkacz, testa di serie numero 14 del tabellone, con il punteggio di 6-3 6-0 6-7 6-4. In, sul campo centrale del torneo londinese,se la vedrà con il vincente della sfida tra Djokovic e Shapovalov. Sarà una domenica storica per lo sport azzurro, cona ...

WeAreTennisITA : SIAMO IN FINALE A WIMBLEDON ???? Questa è la faccia del primo italiano a raggiungere la finale di Wimbledon, si chi… - ItaliaTeam_it : Qui si fa la storia. ?? Matteo Berrettini è in finale a #Wimbledon! Hubert Hurkacz sconfitto in quattro set, Berret… - angelomangiante : FAVOLOSO!!! ?????? Una finale storica per #Berrettini in piena maturità tecnica, fisica e mentale. Variando ampiezza… - 1987_Lorenza : RT @federtennis: ???? Finale Matteo, sei in finale!!! ???? #tennis #stayFIT #Berrettini #Wimbledon - LesterGriffin : RT @josemorgado: Italians who reached singles Grand Slam finals: Nicola Pietrangeli, 4 Francesca Schiavone, 2 Giorgio de Stefani, 1 Sa… -

Matteo Berrettini, tennis e amore con la fidanzata Ajla Tomljanovic Vanity Fair Italia Matteo Berrettini 3° nella classifica ATP Race! Superato Rublev. E se vincesse Wimbledon… Dopo le semifinali di Wimbledon 2021 la situazione della classifica Race ATP premierebbe Matteo Berrettini nella strada verso Torino: l’azzurro al momento è terzo a quota 3505 e dunque rientrerebbe ...

