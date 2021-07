Le lacrime di Ilaria D'Amico per la sorella scomparsa: 'Era il mio punto di riferimento' (Di venerdì 9 luglio 2021) Ilaria D'Amico ha perso da pochi mesi l'amata sorella e per la prima volta ne aveva parlato in tv a 'Verissimo'. ' Io non riesco a parlare molto di mia sorella Catia, ho una grande commozione, mi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 luglio 2021)D'ha perso da pochi mesi l'amatae per la prima volta ne aveva parlato in tv a 'Verissimo'. ' Io non riesco a parlare molto di miaCatia, ho una grande commozione, mi ...

