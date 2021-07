Lazio, Sarri si presenta: «Qui per giocare bene e competere. Il primo anno sarà di costruzione» (Di venerdì 9 luglio 2021) È iniziata la prima conferenza stampa di Maurizio Sarri da allenatore della Lazio. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni per la prima volta dopo essere arrivato a... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 9 luglio 2021) È iniziata la prima conferenza stampa di Maurizioda allenatore della. Il tecnico toscano parlerà ai microfoni per la prima volta dopo essere arrivato a...

Advertising

OfficialSSLazio : ?? Domani, 9 luglio alle ore 12:00, presso la sala stampa del centro sportivo della S.S. Lazio, a Formello si terrà… - OfficialSSLazio : ? Alle ore 12:00 la conferenza stampa di presentazione di mister Maurizio Sarri ?? Sarà possibile seguire in dirett… - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Vorrei vedere una Lazio con grande spirito di sacrificio per divertirsi la domenica. Vorrei vedere fame i… - gabriele_rogani : #Lazio, #Sarri su #FelipeAnderson : “Alla Lazio fece 6/7 mesi da giocatore stratosferico. Il suo problema è sempre… - Actually_Soccer : RT @Alex_Piace: Niente zero a zero, nessun amico, nessun giro di parole. L'inizio di una nuova era ?? #SarriDay #Sarri #lazio -