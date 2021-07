Italia, Mancini: «Inghilterra? Gli metteremo pressione. Bisogna adattarsi» (Di venerdì 9 luglio 2021) Roberto Mancini parla in vista della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra: le dichiarazioni del ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato ai canali ufficiali della UEFA. REAZIONE PER LA FINALE – «Stiamo lavorando per questo da tanto tempo e ci speravamo. Quindi siamo stati felicissimi e per questo devo dire grazie a tutti i giocatori». SUCCESSO DOPO TRE ANNI – «Intanto non siamo ancora arrivati al successo. Sarà un successo solo se riusciremo a vincere domenica. Diciamo che speravamo di poter fare un bel lavoro. Questo lo abbiamo fatto, ma alla fine conterà anche vincere, eh». Italia RICORDA LA ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Robertoparla in vista della finale di Euro 2020 contro l’: le dichiarazioni del ct dell’Robertoha parlato ai canali ufficiali della UEFA. REAZIONE PER LA FINALE – «Stiamo lavorando per questo da tanto tempo e ci speravamo. Quindi siamo stati felicissimi e per questo devo dire grazie a tutti i giocatori». SUCCESSO DOPO TRE ANNI – «Intanto non siamo ancora arrivati al successo. Sarà un successo solo se riusciremo a vincere domenica. Diciamo che speravamo di poter fare un bel lavoro. Questo lo abbiamo fatto, ma alla fine conterà anche vincere, eh».RICORDA LA ...

Advertising

DiMarzio : #EURO2020 | Le parole del CT #Mancini in vista di #ITA - #ENG - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Spagna ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? Stadio… - SkySport : Gli auguri di Mancini a Vialli per il compleanno: 'Happy birthday bro' ? #ItaliaInghilterra FINALE EURO 2020 Domeni… - infoitsport : Italia-Inghilterra, Southgate: “Un obbligo alzare la coppa. Mancini? Non solo vittorie” - infoitsport : Italia - Inghilterra, Mancini mostra la via: 'Ecco in che modo si vincono le finali' -