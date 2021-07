Italia-Francia, l’ultima notte felice (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel 15.esimo anniversario della vittoria dell’Italia nel Mondiale del 2006 pubblichiamo un estratto del libro “” di Stefano Piri, edito da 66thand2nd. Nei primi cinque minuti della finale della Coppa del Mondo 2006 in pratica non si è giocato. Ci sono stati gli inni nazionali, gli undici Italiani esaltati da Mameli come in un film di guerra, con le mascelle contratte e gli occhi lucidi a strillare «LItaliachiamò-sì!» e gli undici francesi assorti nella Marsigliese come in un canto religioso – Thuram e Vieira tengono gli occhi chiusi, a Ribéry casca il labbro inferiore e pare sul punto di piangere, Zidane non muove un muscolo del volto e ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 9 luglio 2021) Nel 15.esimo anniversario della vittoria dell’nel Mondiale del 2006 pubblichiamo un estratto del libro “” di Stefano Piri, edito da 66thand2nd. Nei primi cinque minuti della finale della Coppa del Mondo 2006 in pratica non si è giocato. Ci sono stati gli inni nazionali, gli undicini esaltati da Mameli come in un film di guerra, con le mascelle contratte e gli occhi lucidi a strillare «Lchiamò-sì!» e gli undici francesi assorti nella Marsigliese come in un canto religioso – Thuram e Vieira tengono gli occhi chiusi, a Ribéry casca il labbro inferiore e pare sul punto di piangere, Zidane non muove un muscolo del volto e ...

