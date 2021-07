Il tecnico Sarri avvisa Lotito: ha un problema da risolvere (Di venerdì 9 luglio 2021) La Lazio dovrà capire come sbrogliare la matassa dell’assenteismo di Luis Alberto e nel frattempo ne parla anche Sarri in conferenza stampa. Maurizio Sarri è stato presentato quest’oggi in conferenza stampa come nuovo allenatore della Lazio. Il tecnico, che ha già diretto in Serie A Empoli, Napoli e Juventus, si è detto entusiasta della sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 9 luglio 2021) La Lazio dovrà capire come sbrogliare la matassa dell’assenteismo di Luis Alberto e nel frattempo ne parla anchein conferenza stampa. Maurizioè stato presentato quest’oggi in conferenza stampa come nuovo allenatore della Lazio. Il, che ha già diretto in Serie A Empoli, Napoli e Juventus, si è detto entusiasta della sua Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ImAndrew1995 : RT @OfficialSSLazio: ?? Giornata di presentazione: mister Maurizio Sarri ha risposto per la prima volta da tecnico biancoceleste alle domand… - vocelaziale : RT @OfficialSSLazio: ?? Giornata di presentazione: mister Maurizio Sarri ha risposto per la prima volta da tecnico biancoceleste alle domand… - OfficialSSLazio : ?? Giornata di presentazione: mister Maurizio Sarri ha risposto per la prima volta da tecnico biancoceleste alle dom… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Lazio: Sarri 'Luis Alberto? Ci deve spiegazioni'. Tecnico su assenza spagnolo: 'Se non ci convince chiederà scusa' #ANSA… - LALAZIOMIA : RT @pasqualinipatri: Finalmente Maurizio #Sarri. Dopo un mese dall'annuncio ufficiale, il nuovo tecnico della #Lazio si presenta ai suoi nu… -