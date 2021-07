Advertising

giovcusumano : RT @mdimagritt: Vi leggo belli dubbiosi sulla *riforma* della giustizia della ciellina Cartabia. Vi dico solo che Sallusti, Belpietro, Forz… - cosmopin : La riforma della giustizia a firma del ministro #Cartabia consiste nel processo a termine di scadenza: dopo un cert… - TV7Benevento : Giustizia: Renzi, 'ieri avevo dubbi su riforma, poi ho visto che Bonafede l'attacca...'... - TV7Benevento : **Giustizia: Renzi, 'macchè Vietnam, il M5s è morto e non lo sanno'**... - lifestyleblogit : Riforma giustizia, Renzi esulta: 'Si chiude l'era Bonafede' - -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Renzi

Così Matteonella sua ultima enews, spiegando tra l'altro che "in 'ControCorrente' parlo anche di come Bonafede abbia combinato danni a tutti i livelli". "La riforma delladi ieri è ...La Cartabia sbianchetta Bonafede,a valanga sulla riforma dellaRoma, 9 lug "La riforma della giustizia segna la fine di Bonafede e io non mi vesto a lutto. Ieri pensavo che la riforma avesse qualche elemento su cui si potes ...Entrambi hanno parlato di “un grande passo avanti” sulla giustizia. Renzi, intervistato a L’aria che tira su La7, si spinge più in là: “Vedo Bonafede che non è d'accordo, mi sento meglio.