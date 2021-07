Figlio di 7 anni spende 1300 sterline su Apple dallo smartphone: genitori costretti a vendere l’auto per tirare avanti (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 1.289, 70 sterline (1500 euro circa) quelle che il 41enne medico Muhammed Murtaza si è trovato addebitate sul conto corrente. Acquisti fatti da Apple. Che sarà mai, avrà pensato il medico, padre di tre figli? Un errore? Impossibile che qualcuno nella sua famiglia abbia pensato di spendere una cifra simile, viste le difficoltà per tirare avanti. E invece, a ben guardare, nessun errore ma acquisti reiterati e legati al videogioco Dragons, l’ascesa di Berk. Artefice degli acquisti, il Figlio Ashaz, di 7 anni. Siamo a Colwyn Bay nel Galles e la storia la racconta il Sun. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 1.289, 70(1500 euro circa) quelle che il 41enne medico Muhammed Murtaza si è trovato addebitate sul conto corrente. Acquisti fatti da. Che sarà mai, avrà pensato il medico, padre di tre figli? Un errore? Impossibile che qualcuno nella sua famiglia abbia pensato dire una cifra simile, viste le difficoltà per. E invece, a ben guardare, nessun errore ma acquisti reiterati e legati al videogioco Dragons, l’ascesa di Berk. Artefice degli acquisti, ilAshaz, di 7. Siamo a Colwyn Bay nel Galles e la storia la racconta il Sun. ...

