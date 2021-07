Elettra Lamborghini vittima di un doppio incidente, ma ci ride su – VIDEO (Di venerdì 9 luglio 2021) Elettra Lamborghini ha avuto un doppio incidente mentre trascorreva le vacanze ad Ibiza, ed ha deciso di riderci su assieme ai suoi fan pubblicando diversi VIDEO in cui racconta le sue disavventure. Elettra Lamborghini sta vivendo un periodo molto felice della sua vita personale, grazie soprattutto all’amore di Afro Jack. I due stanno trascorrendo qualche L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 luglio 2021)ha avuto unmentre trascorreva le vacanze ad Ibiza, ed ha deciso dirci su assieme ai suoi fan pubblicando diversiin cui racconta le sue disavventure.sta vivendo un periodo molto felice della sua vita personale, grazie soprattutto all’amore di Afro Jack. I due stanno trascorrendo qualche L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

sofixallss : @P3RFXCTN0W guarda elettra lamborghini - rollingArt43 : RT @ReTwitStorm_ita: “#Guardate cosa è #Successo”. #Elettra #Lamborghini, #Disavventura in #Vacanza. E #Mostra tutto ai fan - rsptorino : Elettra Lamborghini - Musica - zazoomblog : “Guardate cosa è successo”. Elettra Lamborghini disavventura in vacanza. E mostra tutto ai fan - #“Guardate… - ReTwitStorm_ita : “#Guardate cosa è #Successo”. #Elettra #Lamborghini, #Disavventura in #Vacanza. E #Mostra tutto ai fan… -