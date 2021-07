Ddl Zan, Letta: la Lega vuole affossarlo e non migliorarlo (Di venerdì 9 luglio 2021) "Noi siamo pronti ad ascoltare e dialogare ma in Parlamento perché siamo convinti delle nostre ragioni. La posizione della Lega sconta un problema di credibilità, perché nel giorno in cui chiedono il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) "Noi siamo pronti ad ascoltare e dialogare ma in Parlamento perché siamo convinti delle nostre ragioni. La posizione dellasconta un problema di credibilità, perché nel giorno in cui chiedono il ...

Advertising

Linkiesta : L’arte di combattere per le buone cause, senza nemmeno curarsi di capirle. Per discutere del ddl Zan, Fedez convoc… - ilriformista : La diretta di Fedez sul #DdlZan è uno show improvvisato che si trasforma in boomerang (di @aldotorchiaro) - stanzaselvaggia : Ho recuperato l’incontro Fedez/Cappato/Civati/Zan. E tra “il giornalista Scalfarotto e “lei ha cambiato sesso, quin… - giuseppetuccio : RT @StefanoPutinati: Se interessa ho provato a spiegare alcuni difetti del ddl Zan. Migliorarlo, modificarlo per renderlo efficace e una bu… - RilkeRainer : RT @gayit: DDL Zan, Salvini sfacciato: 'Scrivo lettera insieme ad associazioni LGBT per sollecitare modifiche e dialogo' -