Concorso Agenzia Dogane 2020, aumentano gli ammessi alla prova scritta per laureati (Di venerdì 9 luglio 2021) *aggiornamento del 9/07/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 9 luglio 2021 è stato pubblicato l'avviso di pubblicazione di una determinazione direttoriale che rettifica del bando di Concorso per laureati, aumentando il numero di ammessi a sostenere la prova scritta. La determinazione prevede la seguente modifica: "Sarà ammesso alla prova scritta un numero di candidati pari a sei volte il numero dei posti previsto per ciascun codice di Concorso dell'Area giuridico amministrativa e a quattro volte il numero dei posti previsto per ciascun ...

