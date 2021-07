Cirrus Logic Announces Agreement to Acquire Lion Semiconductor

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Nasdaq: CRUS) today announced that it has entered into antoCalifornia - basedfor $335 milin cash. This acquisition brings unique intellectual property ...

Acquisition Expands Company's Portfolio of High - Performance Mixed - Signal Technologies with the Addition of Fast - Charging ICs AUSTIN, Texas-(BUSINESS WIRE)-, Inc. (Nasdaq: CRUS) today announced that it has entered into an agreement to acquire California - based Lion Semiconductor for $335 million in cash. This acquisition brings unique ...... fra cui la RAM SK Hynix da 2x4 GB , l'unità di archiviazione SSD Kioxia da 128GB , diversi chip Apple come controller di alimentazione e connessioni Wi - Fi, il codec audioCS42L83A , ...Tra il 17 e il 24 settembre dovrebbe avvenire il lancio dell'iPhone 13. Ecco 4 azioni dove investire per guadagnare dall'arrivo sul mercato del nuovo smartphone di Apple ...