Canottaggio, Mondiali U23 Racice: altre due finali per gli equipaggi azzurri (Di venerdì 9 luglio 2021) Terza giornata di ripescaggi e semifinali ‘povere’ ai Mondiali di Canottaggio U23 in corso di svolgimento a Racice, Repubblica Ceca. Sette equipaggi azzurri in gara e altre due finali raggiunte quest’oggi. Ivan Galimberti, Nicolas Castelnovo, Emilio Pappalettera e Alessandro Gardino accedono alla semifinale del quattro senza vincendo il ripescaggio in 6’06’’50 davanti a Repubblica Ceca e Spagna. Lorenzo Gaione e Francesco Molinari sono ancora in gioco per le medaglie grazie al secondo posto alle spalle della Germania che li porta al penultimo atto: ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 luglio 2021) Terza giornata di ripescaggi e semi‘povere’ aidiU23 in corso di svolgimento a, Repubblica Ceca. Settein gara edueraggiunte quest’oggi. Ivan Galimberti, Nicolas Castelnovo, Emilio Pappalettera e Alessandro Gardino accedono alla semifinale del quattro senza vincendo il ripescaggio in 6’06’’50 davanti a Repubblica Ceca e Spagna. Lorenzo Gaione e Francesco Molinari sono ancora in gioco per le medaglie grazie al secondo posto alle spalle della Germania che li porta al penultimo atto: ...

Ultime Notizie dalla rete : Canottaggio Mondiali Mondiali under 23: cinque varesini sicuri in semifinale o finale Avanzano a colpi di remo gli otto atleti varesotti impegnati a Racice , in Repubblica Ceca, ai campionati mondiali under23 di canottaggio. Dopo i primi due giorni di regate, due di essi sono già sicuri di disputare la finale mentre altri tre si stanno preparando alle semifinali. Ma andiamo con ordine. La ...

Canottaggio, Mondiali U23 Racice: altre due finali per gli equipaggi azzurri Terza giornata di ripescaggi e semifinali ‘povere’ ai Mondiali di Canottaggio U23 in corso di svolgimento a Racice, Repubblica Ceca. Sette equipaggi azzurri in gara e altre due finali raggiunte ...

