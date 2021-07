Borsa: Pfizer adegua il vaccino a variate Delta, Europa rimbalza (Di venerdì 9 luglio 2021) La variante Delta fa meno paura con Pfizer che ha adeguato il proprio vaccino e così le Borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana con un rimbalzo. Il passo migliore è arrivato da Parigi: +... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) La variantefa meno paura conche hato il proprioe così le Borse europee chiudono l'ultima seduta della settimana con un rimbalzo. Il passo migliore è arrivato da Parigi: +...

