Berrettini-Hurkacz a Wimbledon 2021; il risultato di oggi Diretta 6-3 | 6-0 | 6-7 | 2-1

Advertising

WeAreTennisITA : 2-0 BERRETTINI ?? Matteo è devastante nel secondo set: va subito in vantaggio e chiude con un roboante 6-0 ?? Hurkac… - sportface2016 : +++Matteo #Berrettini nella storia, è in semifinale a #Wimbledon: secondo italiano di sempre a riuscirci, affronterà Hurkacz+++ - sportmediaset : ++ULTIM'ORA++ #Berrettini nella storia???? L'italiano raggiunge le semifinali di Wimbledon. É il secondo italiano di… - infoitsport : Berrettini Hurkacz/ Nicola Pietrangeli 'Matteo può battere il mio record a Wimbledon' - infoitsport : Wimbledon, Berrettini-Hurkacz: quanto guadagna chi vince la semifinale? -

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini Hurkacz

3 - 3 - Una palla corta larga in corridoio e un dritto sbagliato complicano la vita asi procura una palla break che Matteo annulla con una prima vincente. Sempre col servizio ...... che allunga nel primo set 4 - 3 - Alla quarta palla break dell'incontrostrappa il servizio a3 - 3 - Primo turno sofferto al servizio dell'italiano, che vince dopo aver annullato ...5-4 - Tiene a zero il servizio Berrettini, che va a ricevere per il match 4-4 ... Al primo turno, peraltro, Hurkacz è stato già carnefici dell'altro azzurro Lorenzo Musetti. Se l'italiano dovesse ...Sport - Molto incisivio al servizio l'azzurro, che tiene ancora a 0 il game 1 - 2 - Cinque punti consecutivi del polacco, che annulla tre palle break 1 - 1 - Servizio tenuto a zero anche da Berrettini ...