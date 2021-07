Adani-Sky, il saluto su Instagram: “Mandato via con una telefonata. Non negozierò mai su…” (Di venerdì 9 luglio 2021) Il rapporto lavorativo Adani-Sky si è concluso definitivamente. Ecco le parole del giornalista tramite il suo profilo Instagram. View this post on Instagram A post shared by Daniele Adani (@leleAdani) “Quindi non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. Giusto una telefonata. Preso atto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Udinese-Genoa: più dubbi per Gotti che per Maran Probabili formazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 9 luglio 2021) Il rapporto lavorativo-Sky si è concluso definitivamente. Ecco le parole del giornalista tramite il suo profilo. View this post onA post shared by Daniele(@lele) “Quindi non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. Giusto una. Preso atto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni Udinese-Genoa: più dubbi per Gotti che per Maran Probabili formazioni ...

Advertising

ZZiliani : Spiace che #Adani scompaia dalla tv. Ma poichè rientrerà (non esiste solo #Sky), un consiglio, anche se non richies… - ZZiliani : Al minuto 120 segna un gol inatteso anche Lele #Adani che annuncia, agghiacciando #Trevisani, che non dice parola,… - Gazzetta_it : Lo sfogo di Adani: 'Sky? La fine con una telefonata. Non negozio sulla mia libertà' - MGBasolu : RT @JPeppp: C'è gente così stupida da credere che Adani sia stato fatto fuori da Sky per colpa di Allegri e della Juve. - galeomirka : #Pistocchi 2.0 Parla male del Milan Parla male dell'Inter Parla male di tutti ma mai di lei.... La paghi cara -