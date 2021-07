Xbox Series X: 'DirectML è la feature migliore e consentirà straordinari miglioramenti delle prestazioni' (Di giovedì 8 luglio 2021) Quando è stata annunciata Xbox Series X, tra i punti salienti del reveal si è parlato di DirectML, un'API creata per sfruttare appieno il potenziale del Machine Learning. Anche se non abbiamo ancora visto nessun gioco implementare la feature, il CEO di Midgar Studio, Jérémy Zeler-Maury, ha recentemente dichiarato che il supporto DirectML è la migliore funzionalità della console in quanto potrebbe consentire fantastici miglioramenti delle prestazioni e persino altri vantaggi. "Per Xbox Series X, il supporto ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 8 luglio 2021) Quando è stata annunciataX, tra i punti salienti del reveal si è parlato di, un'API creata per sfruttare appieno il potenziale del Machine Learning. Anche se non abbiamo ancora visto nessun gioco implementare la, il CEO di Midgar Studio, Jérémy Zeler-Maury, ha recentemente dichiarato che il supportoè lafunzionalità della console in quanto potrebbe consentire fantasticie persino altri vantaggi. "PerX, il supporto ...

