Voto ai 18enni per Senato | D' Incà “Si favorisce partecipazione giovani”

(Di giovedì 8 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – L'aula di Palazzo Madama ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce aiilper eleggere il. “Con ildi oggi al– afferma il Ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'– la riforma costituzionale per la riduzione, da 25 a 18 anni, dell'età dell'elettorato attivo per ildella Repubblica termina positivamente il suo iter parlamentare. La riforma consentirà di far partecipare alcirca 4 milioni diche oggi sono esclusi dall'elezione di una delle due ...

Il Senato ha approvato la riforma costituzionale che attribuisce ai 18enni il voto per eleggere il Senato. Con questo voto il Parlamento ha approvato definitivamente la riforma che sarà promulgata tra tre mesi per consentire di chiedere il referendum confermativo. Con 178 sì, 15 no e 30 astenuti, il Ddl che prevede l'abbassamento dell'età minima per esprimere il diritto di voto in questo ramo del Parlamento passa in quarta lettura.