Valfabbrica | esplosione in una villetta | un morto e tre feriti nel Perugino

(Di giovedì 8 luglio 2021) Perugia, 8 luglio 2021 - Un uomo di 59 anni ènell'avvenuta in unabifamiliare in località Montemezzo di, nel. Ferite altre tre persone : la moglie e ...

Perugia, 8 luglio 2021 - Aveva 59 anni ed era di origine indiana l'uomo morto nell'di una villetta bifamiliare che si trova in una zona di campagna in località Montemezzo di, in provincia di Perugia. Con lui viveva la moglie rimasta ferita. Lo scoppio ha ...Perugia, 8 luglio 2021 - Un uomo di 59 anni è morto nell'avvenuta in una villetta bifamiliare in località Montemezzo di, nel Perugino. Ferite altre tre persone : la moglie e i due inquilini che vivevano nell'appartamento sottostante ...Esplosione in una villetta bifamiliare a Montemezzo di Valfabbrica nel Perugino. Tragico il bilancio: un morto e tre feriti. Sul posto operano i Vigili del fuoco: l’ipotesi più accreditata è che sia s ...Esplosione notturna di una villetta a Montemezzo di Valfabbrica, nel Perugino, drammatico il bilancio: un morto e tre feriti. A perdere la vita è stato un uomo di 59 anni, di origine indiana, mentre ...