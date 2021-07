Ungheria: M5S, 'ad Europarlamento per Lega e Fdi prima gli ungheresi' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Dal Parlamento europeo giunge una risoluzione importante contro l'Ungheria di Viktor Orban che testimonia come sui diritti l'Italia e l'Europa non arretrino. Per questo siamo soddisfatti di questo voto che intima a Orban di ritirare l'odiosa legge anti-Lgbtiq. In Europa non possiamo accettare leggi che discriminano in base all'orientamento sessuale”. Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue. “Da notare -aggiungono- come Lega e Fdi siano rimasti solidali con l'amico Orban sostenendo la sua legge discriminatoria e ignorando tutte le volte che il satrapo ungherese si è schierato ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Dal Parlamento europeo giunge una risoluzione importante contro l'di Viktor Orban che testimonia come sui diritti l'Italia e l'Europa non arretrino. Per questo siamo soddisfatti di questo voto che intima a Orban di ritirare l'odiosa legge anti-Lgbtiq. In Europa non possiamo accettare leggi che discriminano in base all'orientamento sessuale”. Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle in commissione Politiche Ue. “Da notare -aggiungono- comee Fdi siano rimasti solidali con l'amico Orban sostenendo la sua legge discriminatoria e ignorando tutte le volte che il satrapo ungherese si è schierato ...

M5S_Europa : In #Polonia assistiamo ad una fuga dalle zone più conservatrici del Paese, dove si moltiplicano i casi di #omofobia… - frenkevita : Nel 2018 l’Unione europea ha speso ben 6,3 miliardi di euro per progetti e investimenti in Ungheria, una somma pari… - M5S_Europa : Nel 2018 l’#UE ha speso ben 6,3 miliardi di euro per progetti e investimenti in #Ungheria, una somma pari al 5% del… - PoliticaNewsNow : UE, Beghin (M5S): 'Usare tutti strumenti legali contro Polonia e Ungheria' - kokonews5 : Ma cos'è la destra, cos'è la sinistra? (Gaber) #Camera #Conte #Letta #Draghi #Renzi #ferragnez #VonderLeyen… -