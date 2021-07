Ufficiale | Spezia | è Thiago Motta il nuovo allenatore

Advertising

DiMarzio : #Spezia, è ufficiale: #ThiagoMotta è il nuovo allenatore - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SPEZIA, UFFICIALE: THIAGO MOTTA NUOVO ALLENATORE Ha firmato un contratto triennale #SkySport #SerieA #Spezia #ThiagoMotta - DanyRoss70 : RT @TUTTOJUVE_COM: UFFICIALE - Spezia, Thiago Motta è il nuovo allenatore - calciomercatogp : UFFICIALE #ThiagoMotta è il nuovo allenatore dello #Spezia Contratto triennale #calciomercatogp #calciomercato - TUTTOJUVE_COM : UFFICIALE - Spezia, Thiago Motta è il nuovo allenatore -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Spezia

LA- Con un comunicato, loha annunciato "che Thiago Motta è il nuovo allenatore della Prima Squadra, avendo sottoscritto un contratto triennale con il club aquilotto" . Classe 1982, nato in Brasile, da ...... suddivisi per provincia: - IMPERIA (Asl 1): 1 - SAVONA (Asl 2): 5 - GENOVA Asl 3: 6 ? Chiavari e Tigullio Asl 4: 1 - LA(Asl 5): 3 I dati del bollettinodella Regione Liguria del 8 ...UFFICIALE: lo Spezia ha scelto di puntare su Thiago Motta per la prossima stagione. Mancava l’ultima panchina da assegnare in Serie A e solamente pochi minuti fa è arrivato il comunicato degli ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Lo Spezia saluta Italiano e accoglie Thiago Motta. Attraverso il proprio sito ufficiale, infatti, il club ligure ha reso noto ...