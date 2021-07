Traffico Roma del 08-07-2021 ore 07 | 30

(Di giovedì 8 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto coda perintenso in entrata asulla diramazioneSud tra Torrenova e il raccordo incolonnamenti peranche sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e da Appia trafficato il tratto Urbano della A24 tre raccordo e la tangenziale est si rallenta sulla via Flaminia tra il raccordo è via di Grottarossa verso il centro stesso ilanche sulla via Salaria all’altezza dell’ aeroporto dell’Urbe in direzione della tangenziale ancora rallentamenti sulla via Pontina e tra Castelno e ...

LuceverdeRoma : ??? #incidente - Via Tiberina ?????? Traffico rallentato presso Via Soriano del Cimino #Luceverde #Roma - LuceverdeRoma : ??? #traffico - A24 Tratto Urbano ?????? Code tra Innesto GRA e Tangenziale Est > Tangenziale Est #Luceverde #Roma

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma

RomaDailyNews

...sicurezza l'intera tratta e quindi il collegamento della città di L'Aquila con la direttrice- ... dopo sole tre ore di chiusura altra L'Aquila Ovest e Tornimparte. Nei prossimi giorni ...... A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA CASSINO E CEPRANO IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE PER UN ALTRO INCIDENTE ILE' CONGESTIONATO TRA VIA DI ...Giorni, o meglio settimane, contate per i ‘furbetti’ della Ztl, ovvero coloro che, in barba al divieto, ‘forzano’ la zona a traffico limitato del centro cittadino attraverso l’unico varco sprovvisto ...Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella alla manifestazione dei primi cittadini promossa dall’Anci a Roma. "Poco fa un gruppo di cittadini di Firenze ha minacciato un’azione civile per il ...