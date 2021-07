Southgate: ”Inghilterra-Italia? Sarà una grande partita” (Di giovedì 8 luglio 2021) Inghilterra, Southgate: “L’Italia di Mancini è in ottima forma, ha avuto un giorno in più per recuperare, Sarà una grande partita” Gareth Southgate, c.t. dell’Inghilterra, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ITV dopo la vittoria contro la Danimarca nella semifinale di Euro 2020 ed a pochi giorni dalla sfida contro l’Italia per la conquista del titolo continentale. Queste le sue parole: “Sono orgoglioso dei miei giocatori. -afferma Southgate – Ringrazio i tifosi che sono stati incredibili durante tutto il match. Sapevamo ... Leggi su retecalcio (Di giovedì 8 luglio 2021): “L’di Mancini è in ottima forma, ha avuto un giorno in più per recuperare,una” Gareth, c.t. dell’, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ITV dopo la vittoria contro la Danimarca nella semifinale di Euro 2020 ed a pochi giorni dalla sfida contro l’per la conquista del titolo continentale. Queste le sue parole: “Sono orgoglioso dei miei giocatori. -afferma– Ringrazio i tifosi che sono stati incredibili durante tutto il match. Sapevamo ...

Advertising

CinqueNews : Scommesse, Euro 2020: Italia-Inghilterra, incubo rigori per Southgate - susydigennaro : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Italia-Inghilterra oltre il 90°: incubo rigori per Southgate, i bookie non escludono i penalty https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Italia-Inghilterra oltre il 90°: incubo rigori per Southgate, i bookie non escludono i penalty https://t.co… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EURO 2020 - Italia-Inghilterra oltre il 90°: incubo rigori per Southgate, i bookie non escludono i penalty https://t.co… - apetrazzuolo : EURO 2020 - Italia-Inghilterra oltre il 90°: incubo rigori per Southgate, i bookie non escludono i penalty -