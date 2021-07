Advertising

RobertoZoppi8 : Papa: suora prega guardando finestre al decimo piano Gemelli - giornaleradiofm : Approfondimenti: Papa: suora prega guardando finestre al decimo piano Gemelli: (ANSA) - ROMA, 08 LUG - 'Prima di es… - iconanews : Papa: suora prega guardando finestre al decimo piano Gemelli - mauro_crescenzo : Papa Francesco, la suora prega verso il decimo piano del Gemelli - SofiaGinanni : @PapaParole Papa Francesco È in Ospedale e non si mette al computer ??; la Suora che sta scrivendo al posto di Sua S… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa suora

Agenzia ANSA

"Una preghiera ci vuole sempre per ile per il mondo", ha detto laparlando con i giornalisti accampati ormai da giorni su una collinetta da cui è possibile immortalare l'ingresso ...CosìPio XII qualche giorno dopo la canonizzazione di santa Francesca Saverio Cabrini, quando ... Fu davvero unadallo sguardo profetico, dalla profonda carità e dal piglio autonomo e ...Tre giorni di preghiera e di festa per la comunità del complesso interparrocchiale S. Benedetto in onore del Santo Patrono d'Europa, che si festeggia l'11 luglio: tutte le sere, dal 9 all'11 luglio, a ...(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Prima di essere il Papa è una persona che ha bisogno di aiuto". A dirlo è suor Maria Leonina, all'anagrafe Giuseppina, che stamani ha pregato con le mani rivolte verso il ciel ...