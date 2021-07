Omofobia | Laforgia | ' Renzi tenta avvicinamento a destra'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug (Adnkronos) - "Il centrosinistra ha compattamente votato il DDl Zan alla Camera, non si capisce perché quel voto non debba replicarsi al Senato. Chi si sottrae a questo impegno per manovre di palazzo o, come fa, perre unalla, se ne assume le responsabilità davanti al Paese." Lo dice il Senatore di LeU Francescointervenendo a Skytg24.