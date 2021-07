**Omofobia: Fi tiene, su ddl Zan solo Masini in dissenso da linea partito, Ferro conferma no'** (3) (Di giovedì 8 luglio 2021) (Adnkronos) - Affermazioni che appaiono in linea con la volontà espressa dalla capogruppo, Anna Maria Bernini, quella di non bloccare il ddl Zan, ma di favorire la mediazione per arrivare ad un compromesso. "Voglio la legge Zan in quest'Aula, la voglio a titolo personale e per il Gruppo parlamentare che rappresento", ha affermato martedì scorso, chiedendo di posporre di una settimana la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento. "L'ultimo tentativo di mediazione proposto dal presidente Ostellari, che ha convocato la commissione Giustizia prima dell'approdo della legge Zan nell'Aula del Senato, non va lasciato cadere", ha ribadito oggi. Parole che testimoniano un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) (Adnkronos) - Affermazioni che appaiono incon la volontà espressa dalla capogruppo, Anna Maria Bernini, quella di non bloccare il ddl Zan, ma di favorire la mediazione per arrivare ad un compromesso. "Voglio la legge Zan in quest'Aula, la voglio a titolo personale e per il Gruppo parlamentare che rappresento", ha affermato martedì scorso, chiedendo di posporre di una settimana la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento. "L'ultimo tentativo di mediazione proposto dal presidente Ostellari, che ha convocato la commissione Giustizia prima dell'approdo della legge Zan nell'Aula del Senato, non va lasciato cadere", ha ribadito oggi. Parole che testimoniano un ...

TV7Benevento : **Omofobia: Fi tiene, su ddl Zan solo Masini in dissenso da linea partito, Ferro conferma no'** (3)... - TV7Benevento : **Omofobia: Fi tiene, su ddl Zan solo Masini in dissenso da linea partito, Ferro conferma no'**...

Ultime Notizie dalla rete : **Omofobia tiene Omofobia: Cirinnà, 'da Lega fumo negli occhi' "Concordo con Franco Mirabelli. I tentativi di 'mediazione' della Lega non solo sono pericolosi nel merito, ma fumo negli occhi. Sono mesi che la Lega tiene fermo il testo in commissione, parlare di mediazioni non ha alcun senso e conferma che la Lega è del tutto inaffidabile". Lo scrive in un tweet la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti ...

"Vi dico perché il Pd fa muro sul ddl Zan " Ma perché il Pd non tiene conto dei rilievi provenienti dal mondo femminista? "Il Pd non tiene ... Sarebbe un calcolo cinico veramente grave perché ci sono episodi di omofobia e transfobia e abbiamo ...

**Omofobia: Fi tiene, su ddl Zan solo Masini in dissenso da linea partito, Ferro conferma no'** (3) La Sicilia Omofobia: Alfieri (Pd), 'Iv dica se sta con la Lega o con chi vuole espandere i diritti' Roma, 8 lug (Adnkronos) – "Martedì comincerà in aula al Senato la discussione sul ddl Zan, testo approvato da un’ampia maggioranza a Montecitorio. Dopo sette mesi in cui il testo è rimasto fermo, per ...

Omofobia: Cirinnà, 'da Lega fumo negli occhi' Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Concordo con Franco Mirabelli. I tentativi di 'mediazione' della Lega non solo sono pericolosi nel merito, ma fumo negli occhi. Sono mesi che la Lega tiene fermo il testo i ...

