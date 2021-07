Mourinho: "Spinazzola ha una gioia di vivere incredibile" (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Roma, José Mourinho chiede al general manager Thiago Pinto l'acquisto di un terzino sinistro. Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Roma, Joséchiede al general manager Thiago Pinto l'acquisto di un terzino sinistro.

Advertising

ReTwitStorm_ita : #Calciomercato Roma, #Mourinho allo #Scoperto | “Ecco cosa ci #Serve” - cmercatoweb : ?? #Roma, #Mourinho: “Dispiace per #Spinazzola, deve arrivare un terzino” - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato, #Mourinho #Senza #Filtri: “#Abbiamo #Bisogno di un #Terzino sinistro” - fanpage : #Mourinho in conferenza stampa ha citato Marco Aurelio, non ha voluto parlare di mercato e ha elogiato lo spirito d… - illegionarioASR : RT @sdegnata: #Mourinho: “Siamo molto contenti di avere dei giocatori in nazionale. Aspetto a braccia aperte Cristante. Spinazzola é incred… -