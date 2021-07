METEO, nuovi VIOLENTI TEMPORALI imminenti al Nord. Ecco le zone più colpite (Di giovedì 8 luglio 2021) Un piccolo antipasto si è già avuto nella serata di mercoledì 7 luglio, con il METEO peggiorato per la progressione di un attivo groppo temporalesco su parte della Val Padana, a coinvolgere diverse aree della pianura piemontese e lombarda. Non sono mancate grandinate e colpi di vento, con anche danni ad edifici. La violenza dei TEMPORALI estivi deriva spesso dall’improvviso scontro di correnti fresche atlantiche con aria ben più calda ed umida afromediterranea. Ora siamo proprio dinanzi alla fase acuta di una notevole avvezione calda sahariana al Sud e pertanto taluni fenomeni temporaleschi estremi sono inevitabili. caption id="attachment 26088" ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 8 luglio 2021) Un piccolo antipasto si è già avuto nella serata di mercoledì 7 luglio, con ilpeggiorato per la progressione di un attivo groppo temporalesco su parte della Val Padana, a coinvolgere diverse aree della pianura piemontese e lombarda. Non sono mancate grandinate e colpi di vento, con anche danni ad edifici. La violenza deiestivi deriva spesso dall’improvviso scontro di correnti fresche atlantiche con aria ben più calda ed umida afromediterranea. Ora siamo proprio dinanzi alla fase acuta di una notevole avvezione calda sahariana al Sud e pertanto taluni fenomeni temporaleschi estremi sono inevitabili. caption id="attachment 26088" ...

