L'ex pm del caso Ruby scende in politica E si candida in una lista civica di sinistra (Di giovedì 8 luglio 2021) "Non ci si può fermare e non ci si può accontentare perché non c'è mai fine al meglio. È il mio motto. Voglio mettere e a disposizione degli altri il mio bagaglio di conoscenze e di esperienze". Lo afferma Annamaria Fiorillo, ex pm della Procura per i minorenni di Milano, oggi in pensione, candidata alle prossime elezioni amministrative a Gallarate, in provincia di Varese, in una lista civica di sinistra. "Vivo a Gallarate con il mio compagno dirigente d'azienda in pensione e in provincia di Varese per diversi anni ho insegnato discipline giuridiche ed economiche nelle scuole superiori prima di entrare in magistratura nel ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 8 luglio 2021) "Non ci si può fermare e non ci si può accontentare perché non c'è mai fine al meglio. È il mio motto. Voglio mettere e a disposizione degli altri il mio bagaglio di conoscenze e di esperienze". Lo afferma Annamaria Fiorillo, ex pm della Procura per i minorenni di Milano, oggi in pensione,ta alle prossime elezioni amministrative a Gallarate, in provincia di Varese, in unadi. "Vivo a Gallarate con il mio compagno dirigente d'azienda in pensione e in provincia di Varese per diversi anni ho insegnato discipline giuridiche ed economiche nelle scuole superiori prima di entrare in magistratura nel ...

