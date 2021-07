Lele Adani lascia Sky: ipotesi passaggio a DAZN dopo l’addio (Di giovedì 8 luglio 2021) Lele Adani lascia Sky ed ora possiamo considerare la notizia ufficiale, considerando il fatto che l’opinionista e telecronista ha dato l’annuncio subito dopo il fischio finale della semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Una notizia inaspettata, che forse preannuncia il suo immediato passaggio a DAZN, che ad ore dovrebbe annunciare la nuova squadra di giornalisti ed opinionisti per la prossima stagione. Quella caratterizzata da tante novità tecniche, come preannunciato nei giorni scorsi, ma anche dai diritti acquistati per il 70% in esclusiva in Serie ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 8 luglio 2021)Sky ed ora possiamo considerare la notizia ufficiale, considerando il fatto che l’opinionista e telecronista ha dato l’annuncio subitoil fischio finale della semifinale di Euro 2020 tra Inghilterra e Danimarca. Una notizia inaspettata, che forse preannuncia il suo immediato, che ad ore dovrebbe annunciare la nuova squadra di giornalisti ed opinionisti per la prossima stagione. Quella caratterizzata da tante novità tecniche, come preannunciato nei giorni scorsi, ma anche dai diritti acquistati per il 70% in esclusiva in Serie ...

Advertising

ZZiliani : Al minuto 120 segna un gol inatteso anche Lele #Adani che annuncia, agghiacciando #Trevisani, che non dice parola,… - fanpage : Lele Adani lascia Sky. L'ex difensore, telecronista e commentatore della semifinale #InghilterraDanimarca, ha sorpr… - MarcoPanc : @fanpage e chi è Lele Adani? - Italia_Notizie : Europei 2021, telemercato: Lele Adani annuncia in diretta l’addio a Sky. Ma non è l’unica novità - Castrese7 : RT @fanpage: Lele Adani lascia Sky. L'ex difensore, telecronista e commentatore della semifinale #InghilterraDanimarca, ha sorpreso tutti a… -